Assemblée générale de la CAQ dans Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Les membres de la Coalition Avenir Québec de la circonscription de Côte-du-Sud se sont réunis en Assemblée générale, le samedi 23 mars, afin de dresser un bilan de la dernière année, qui fut électorale, mais aussi procéder à l’élection des membres de son Conseil exécutif.

Le nouveau président de circonscription, M. Stève Dionne, ainsi que les neuf autres nouveaux administrateurs, tous élus pour des mandats de deux ans, consacreront désormais leurs énergies à mettre en œuvre des activités pour dynamiser la vie démocratique locale, susciter l’adhésion de nouveaux membres et contribuer à l’atteinte des objectifs de financement pour l’année 2019.

Présente à cette assemblée générale, la nouvelle députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional a expliqué être très touchée de constater le degré de motivation et l’intérêt indéniable des membres et militants de la dernière campagne électorale pour la continuité d’action et le maintien de leur mobilisation. Mme Marie-Eve Proulx s’est dite aussi très heureuse de cette relance du Comité d’action local en Côte-du-Sud et de la composition de son Conseil exécutif, représentatif de l’ensemble des secteurs de la circonscription n’a-t-elle pas manqué de souligner.

Les membres du Conseil exécutif du CAL/Côte-du-Sud pour la CAQ sont : Stève Dionne, président, Alain Brebion, secrétaire, Lise Vézina, responsable des membres, Alain Massé, responsable du financement, et Caroline Bernier, Renée-Claude Bernier, Yvan Gauvin, Suzie Fopa, Ginette Bernier et Norbert Dumont, directeur(trice)s.

Au cours de la prochaine année, plusieurs évènements animeront la vie du parti à l’échelle locale, régionale et nationale et assureront la représentation des membres aux différentes instances de consultation et de concertation. Le 31 mars prochain se dérouleront, pour la circonscription de Côte-du-Sud, les Tables régionales à Saint-Georges (Chaudière-Appalaches) et à Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent). Les 25 et 26 mai se déroulera le Conseil général du parti à Montréal. La circonscription sud-côtoise pourra y être représentée.