Les Arts de la scène présenteront leur nouveau service corporatif aux Kamouraskois

Crédit photo : Courtoisie Arts de la Scène

C’est le 31 janvier prochain que les Arts de la scène présenteront leur nouveau service d’organisation d’événement corporatif aux entrepreneurs du Kamouraska.

« Dans Montmagny-L’Islet, nous organisons des événements corporatifs depuis bientôt 10 ans. On veut que les entreprises du Kamouraska comprennent ce que nous sommes capables de faire », d’expliquer M. Christian Noël, directeur général des Arts de la scène. La présentation aura lieu dans les anciens locaux de Thibault GM sur la 4e Avenue à La Pocatière qui seront « habillés » différemment pour l’occasion. Métro Plus Lebel doit également préparer des bouchées pour mieux faire connaître son menu traiteur corporatif.

L’événement est présenté en collaboration avec la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet. « On les accompagne dans la tenue de cet événement comme on accompagnerait n’importe quelle autre membre de la Chambre. En plus, c’est un nouveau service qu’ils veulent présenter aux gens du Kamouraska et qui n’a pas d’équivalent sur le territoire », d’indiquer le directeur général, M. Luc Forgues.

Les gens intéressés à participer à ce 5 à 7 doivent confirmer leur présence avant le 22 janvier au billeterie@adls.ca.