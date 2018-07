Les Arts de la scène gèreront la billetterie de l’Everest de la Côte-du-Sud

Crédit photo : Maxime Paradis

Les Arts de la scène de Montmagny seront responsables de la gestion de billetterie de l’équipe de hockey junior AAA l’Everest de la Côte-du-Sud. Ce partenariat est le premier du genre que l’organisme culturel développe avec une organisation sportive du territoire.

Grâce à ce partenariat, l’Everest de la Côte-du-Sud sera en mesure de répondre à deux critères qu’elle désirait rencontrer avec sa billetterie : l’accessibilité et une administration simple. Avec cinq points de vente (bureau des Arts de la scène, site internet, téléphone, Jean Coutu Montmagny et aréna de Montmagny les soirs de match), l’organisation croit être en mesure de répondre aux besoins de ses futurs partisans. « Notre territoire couvre quatre MRC (Bellechasse, Montmagny, L’Islet, Kamouraska) et les autres équipes de la ligue, elles, proviennent de partout au Québec. On se devait d’avoir au moins une billetterie en ligne », d’indiquer Raymond Morin, vice-président de L’Everest.

En ce qui concerne l’administration, l’Everest tenait à minimiser les frais, tout en étant rigoureux dans la gestion, ce que leur permet cette entente. « Nous sommes un OSBL. Il est important pour nous d’avoir en main les sous qui nous permettent d’assurer la viabilité financière de l’équipe à long terme. On le doit à nos partisans et à nos commanditaires », d’ajouter M. Morin.

Investissements importants

Pour les Arts de la scène de Montmagny, il s’agit du premier partenariat du genre avec une organisation sportive. « On a déjà été la billetterie pour d’autres événements à caractère culturel, mais jamais pour la présentation de rencontres sportives », de mentionner le directeur général, M. Christian Noël.

Néanmoins, ce dernier a tout de même nécessité un investissement entre 20 000 et 25 000 $ pour l’organisation. Il impliquait, notamment, des modifications à la configuration interne du système de billetterie des Arts de la scène et l’achat d’équipements comme des scanneurs et des imprimantes. « Tout le système est entièrement mobile et fonctionne avec un réseau 3 G. On peut donc déplacer la billetterie selon les besoins », de préciser Christian Noël.

L’Everest de la Côte-du-Sud doit disputer 24 matchs locaux à l’aréna de Montmagny au courant de la saison régulière. Deux matchs hors-concours seront présentés au préalable le 24 août et le 2 septembre. Tous les billets seront mis en vente dès le 16 août 2018 aux différents points de vente mentionnés précédemment et sur le site internet everestcotedusud.com. De là, la section billetterie redirigera les acheteurs sur le site des Arts de la scène. Il sera également possible, pour les acheteurs de billets en ligne, de les imprimer eux-mêmes ou de les scanner à partir de leur téléphone intelligent directement à l’aréna.