Un artiste multidisciplinaire en résidence dans une classe de Saint-Pamphile

Crédit photo : Maxime Paradis

Artiste multidisciplinaire qui se laisse guider par sa curiosité et ses explorations, Guillaume Girard de Saint-Roch-des-Aulnaies a élu domicile pour 12 semaines dans une classe de l’École secondaire de la Rencontre à Saint-Pamphile. Avec l’aide des élèves, il désire partir à la recherche des légendes et des histoires de L’Islet-Sud qu’il doit ensuite rendre disponibles via son site internet.

Grand voyageur, Guillaume Girard a l’habitude du sac à dos et de la découverte. Ses périples l’ont amené la plupart du temps sur d’autres continents, mais rarement si près de chez lui, dans L’Islet-Sud. Grâce au projet « Une chasse aux trésors de légendes et d’histoires », il vient de trouver l’occasion idéale pour partir à la découverte de son territoire, mais d’une façon différente. « Je prends racine, tout en restant nomade. C’est différent de mes projets précédents », confie-t-il.

En effet, Guillaume a décidé de s’installer à l’École secondaire de la Rencontre à Saint-Pamphile, plus précisément dans la classe de Karina Bilodeau. « Dans le cadre de “La Culture à l’école”, j’avais donné des ateliers intitulés “Le tour du monde en sons et en images.” Avant les fêtes, j’ai sollicité mon réseau à savoir s’ils connaissaient des enseignants qui avaient des suggestions d’ateliers. C’est là que j’ai reçu un message de Karina », de raconter Guillaume.

Depuis le début de l’année scolaire, l’enseignante fait visiter d’autres pays à ses élèves à travers des vidéoconférences organisées avec d’autres classes francophones de partout sur la planète. « Je trouvais le filon intéressant par rapport à mon expérience d’explorateur. On a trouvé un programme “Une école accueille un artiste ou un écrivain” pour que je puisse les accompagner dans leur projet tout en poursuivant le mien en parallèle », a-t-il ajouté.

Histoires et légendes

Précisément, Guillaume Girard veut partir à la recherche des histoires et des légendes des municipalités du sud de L’Islet durant 12 semaines. Sur son site internet productionsvagabondes.com/chasseauxtresors, il sollicite l’aide des résidents du secteur pour mieux s’orienter sur le territoire et aller directement à la rencontrer de ceux qui ont des histoires à raconter. « Le site internet est interactif. On peut me contacter, suivre la progression du projet, consulter des photos, des articles et des vidéos en lien avec les histoires et les légendes de L’Islet-Sud que j’ai récoltés », explique-t-il.

En parallèle, il se fait aussi aider dans sa quête par les jeunes de l’École secondaire, dont ceux de la classe de Karina. En échange, Guillaume stimule ces élèves de ses récits de voyage passés et actuels. Il s’agit là d’un apport non négligeable pour eux, puisqu’ils travaillent actuellement sur un livre qui doit faire le compte-rendu des destinations qu’ils ont visitées dans le cadre du projet « Le Tour du monde en 180 jours de classe. » « On prévoit un lancement spécial le 11 juin prochain », d’indiquer Karina Bilodeau.

De son côté, Guillaume Girard n’exclut pas profiter de cet événement pour offrir une sorte de compilation de toutes les capsules présentées sur son site internet au fil des 12 semaines, sous forme d’un court-métrage.