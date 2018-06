Une artiste connue à l’international expose au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet expose les toiles d’une artiste qui s’est entre autres fait connaître pour ses toiles qui se retrouvent dans des films et téléséries américaines, comme la série 13 Reasons Why sur Netflix.

Annie Rodrigue, d’East Broughton expose au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, à Dubaï et en Thaïlande. Le vernissage, sous forme de 5 à 7, est prévu le vendredi 8 juin.

Mes toiles se retrouvent dans des films et des téléséries américaines grâce à une galerie qui expose son travail à Hollywood.

La production de la série Netflix 13 Reasons Why avait loué une de ses toiles pour la saison 1 et a acheté la même toile pour tourner la 2e saison. Certaines grosses compagnies comme Nintendo et Nike ont aussi utilisé une de ses toiles.

Annie Rodrigue présente des œuvres abstraites contemporaines, expressives et originales qui soulignent d’une façon toute particulière son authenticité et son élan créatif, nous dit-elle.

« La peinture a été pour moi une manière d’évacuer ce que je ne pouvais dire avec des mots. Je me suis ainsi libérée de certaines agitations intérieures. Et créer est devenu pour moi une façon de vivre, un besoin. L’art devient donc libérateur, surtout par la gestuelle instinctive et expressive. La qualité et l’originalité de mon travail s’améliorent de jour en jour suite à la confiance que m’apporte la réponse du public et des galeries. »

Ses toiles sont exposées jusqu’au 10 juillet.