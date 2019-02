Art Massif se démarque au Prix d’excellence Cecobois

Crédit photo : Courtoisie

Le travail de l’équipe d’Art Massif structure de bois a été salué lors de la remise des Prix d’excellence Cecobois, lequel avait lieu le 21 février dernier, au Palais Montcalm, à Québec.

Ce concours d’architecture organisé par le Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) vise à mettre en lumière des bâtiments exceptionnels à travers leurs équipes de réalisation. C’est ainsi qu’Art Massif s’est retrouvée sous les projecteurs, car deux projets auxquels l’entreprise a contribué se sont retrouvés lauréats.

Tout d’abord, le Centre de découverte et de services du parc national des Îles-de-Boucherville a remporté les honneurs dans la catégorie Bâtiment institutionnel de moins 1000 m2. Dans ce premier cas, Art Massif a fourni la structure composée de différents éléments de bois lamellé-collé, dont de superbes colonnes rondes de 14 pouces de diamètre. Geneviève Constancis, ingénieure forestière et responsable du développement des affaires chez Art massif, a tenu à souligner « l’ouverture et l’implication de la SEPAQ dans la promotion de l’utilisation du bois en permettant notamment aux architectes de faire des bâtiments non conventionnels. »

Ensuite, le Centre de services Opeongo, au lac Fraser, a été primé dans la catégorie « Détails architecturaux assurant la durabilité. » Les détails en question, notamment des pieds de colonnes extérieurs, ont été conçus et fabriqués par l’équipe d’Art Massif. À ce sujet, Geneviève Constancis s’est réjouie en ces termes : « Nous portons une attention particulière en conception pour que nos structures soient pérennes, ce prix est une belle reconnaissance de notre savoir-faire. »