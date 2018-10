Art Massif coup de coeur de Contecth

Crédit photo : Courtoisie

C’est à l’Expo Contech qui se tenait à Québec ce jeudi que l’entreprise Art Massif de Saint-Jean-Port-Joli a remporté le coup de cœur du jury dans la catégorie des produits de développement durable.

L’entreprise, qui œuvre dans la structure de bâtiment en bois lamellé collé depuis 2010, a été récompensée pour sa volonté d’utiliser des matériaux locaux, notamment son bois en provenance du nord du Saguenay, et son engagement pour la reconnaissance environnementale de ces produits.

Art Massif fabrique des poutres et colonnes en bois lamellé collé de toutes formes, ainsi que des platelages de différentes épaisseurs, et dessert des projets institutionnels, résidentiels et commerciaux sur l’ensemble du Québec. L’entreprise se distingue par la qualité supérieure de finition du bois et de ses systèmes de connexions, mais aussi par sa capacité de produire du lamellé-collé avec d’autres bois que les essences traditionnelles de pin et d’épinette, soit avec du chêne blanc, du frêne blanc, du cèdre rouge, du pin jaune et d’autres bois nobles.

Son expertise, combinée à la recherche et au développement, permet d’offrir des produits architecturaux et artistiques innovants et d’une qualité constante, quelle que soit la complexité du projet.

Son savoir-faire a notamment brillé dans les nouveaux bureaux de l’entreprise Eddyfi à Québec, bel exemple de bâtiment visant la certification LEED, et la nouvelle microbrasserie de Montmagny.