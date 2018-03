Crédit photo : Dylan Page

C’est le 5 avril prochain à 20 h, dans le cadre de la programmation de spectacles et d’activités organisés à l’occasion du 30e anniversaire du Café Azimut, que sera présenté le spectacle-veillée de contes « La diseuse » d’Arleen Thibault.

La conteuse qui tourne depuis un peu plus de trois ans dans les salles du Québec avec son nouveau spectacle, Le Vœu, s’offre une petite pause le temps d’une soirée au Café Azimut pour replonger dans l’esprit des « veillées d’antan » en nous offrant plusieurs des meilleurs morceaux de son répertoire de contes traditionnels. S’accompagnant aux pieds à l’harmonica et à la guimbarde, elle fera grimper l’énergie de son public avec son foisonnant imaginaire à répondre.

Arleen Thibault, résidente de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pratique le conte depuis plusieurs années avec une feuille de route qui s’étend à la grandeur de la francophonie. Issue du milieu des arts traditionnels de Québec et formée en théâtre et création littéraire à l’université Laval, la conteuse a su créer un univers de conte original où le merveilleux et l’urbain se côtoient, porté par une touchante présence sur scène. Arleen a participé à près d’une cinquantaine de festivals de contes et événements culturels au Québec, en Acadie, en France, en Belgique, au Liban, au Congo, en Côte d’Ivoire et au Brésil. Son tout dernier spectacle a remporté le prix du CALQ Œuvre de l’année en Chaudière-Appalaches en 2016. Il a fait l’objet d’un livre-disque aux Éditions Planète Rebelle, l’automne dernier, qui figurera au Salon du livre de Québec en avril prochain.