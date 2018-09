Les archets s’animent du 21 au 23 septembre à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

L’évènement musical Les Violons d’automne célèbre cette année son 20e anniversaire. Pour marquer le coup et faire plaisir au public, les organisateurs ont fait appel à quelques-uns des musiciens qui ont su charmer la foule au fil des ans et ils se sont également assurés de leur offrir de belles découvertes. Ainsi, du 21 au 23 septembre prochain, l’ambiance sera à la fête et aux retrouvailles à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.

La célébration annuelle du violon s’amorcera le vendredi 21 septembre avec le duo composé de Sabrina Bélanger et Florence Vincent. Dans une formule 5 à 7, les deux violonistes offriront une prestation réunissant des airs de musique traditionnelle celtique et québécoise et de musique ancienne. Dès 20 h, le récipiendaire d’un record Guinness du violoniste le plus rapide au monde, Éric Speed présentera un spectacle épique offrant une performance musicale et scénique sans pareille. Ce phénomène musical qui avait ébloui le public en 2011 jonglera avec des mélodies tant classiques qu’actuelles. Le samedi 22 septembre sera consacré à la musique traditionnelle québécoise. Dès 10 h, Sébastien Deshaies présentera le spectacle Hommage à «Ti-Jean» Carignan. François Dumas, un habitué des Violons d’automne occupera la scène en après-midi, en compagnie de ses invités pour offrir des airs de violon transportant le public dans les plus profondes racines musicales d’ici. Ce spectacle occupera la place du gala des violoneux qui fait relâche cette année. Qu’ils soient novices ou connaisseurs, les amateurs de quadrilles, de sets carrés et autres danses seront ravis de prendre part à l’événement Tout l’monde en place pour un set. Cette veillée de danse menée par le commandeur Normand Legault et ses musiciens devrait réjouir les participants. Le trio Cordâme reviendra à Saint-Jean-Port-Joli pour offrir deux spectacles le dimanche 23 septembre. Avec Lieux imaginés en avant-midi et Inflorescence à 17 h, le cœur des mélomanes vibrera au son des pièces originales fortes en images sonores interprétées par le contrebassiste-compositeur Jean Félix Mailloux, la violoniste Marie Neige Lavigne et la violoncelliste Sheila Hannigan. Liette Remon présentera à 13 h Histoire de violon, un spectacle pour toute la famille qui brossera un tableau de l’instrument à travers les siècles et les continents. Puis, à 15 h, ce sera au tour de François Ouimet d’occuper la scène avec Le Violon magique, un «one man and violon show» pour tous. Du classique à la variété, de Tchaïkovski à Céline Dion, le virtuose fera frétiller les oreilles du public avec talent et humour pour un voyage musical dans le temps. Cette 20e édition des Violons d’automne se terminera au son du violon tzigane de la très talentueuse Briga qui propose un spectacle issu de son plus récent album, Femme. Fortement inspirée des sonorités de l’Europe de l’Est, cette artiste singulière offrira ses créations métissées pour clôturer l’évènement en couleurs et chaleur.

Une exposition de lutherie de même qu’une tournée «midis en musique» dans les restaurants de Saint-Jean-Port-Joli viendront compléter la programmation de l’évènement anniversaire.

Les activités des Violons d’automne se dérouleront à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli (260, rue Caron). Des passeports permettant d’assister à l’ensemble des prestations seront en vente sur place au coût de 60 $. L’accès à chacun des spectacles de façon individuelle sera évidemment possible.