Un arbre de la vie pour les 10 ans de la Politique familiale à Saint-Adalbert.

Crédit photo : Courtoisie

La municipalité de Saint-Adalbert a souligné l’arrivée de deux nouveaux poupons et de trois nouveaux arrivants lors d’un brunch familial.

Pour l’occasion, et pour souligner les 10 ans de la Politique familiale, la municipalité présentait une œuvre de Patricia Anctil, artiste de la région, peinte sur un mur de la salle municipale.

L’arbre de la vie arbore fièrement les empreintes et les noms des enfants de Saint-Adalbert nés après 2008. La population verra son arbre se pourvoir de feuilles au fil des ans.

Lors de cet événement qui rassemblait 145 convives, la municipalité a souligné le travail accompli au cours des 10 dernières années par Guylaine Tremblay, chargée de projet. Depuis son adoption, le comité a travaillé sur différents projets. Pour prendre le relais, un nouveau groupe de citoyen a été présenté à la population. Le nouveau comité assurera la continuité du plan d’action et plus particulièrement la mise à jour de celui-ci, puisque la municipalité a reçu une aide financière à cet effet.

Le maire, René Laverdière, a tenu à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et aux poupons, mais également à remercier tous les membres qui ont fait partie du comité de la Politique familiale pendant ces 10 années. Pour monsieur Laverdière, « l’implication de ces citoyens a permis d’être plus à l’écoute des besoins des jeunes familles et ainsi d’améliorer leur qualité de vie. »