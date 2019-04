Des appuis au projet de modernisation de la Salle André-Gagnon

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le projet d’agrandissement et de rénovation de la Salle André-Gagnon à La Pocatière chemine bien et les appuis politiques se concrétisent. Selon le président de la Corporation, Jean Desjardins, l’objectif serait même de débuter les travaux en 2020.

Encore considéré comme embryonnaire à pareille date l’an dernier, le projet de modernisation de la Salle André-Gagnon a beaucoup évolué depuis. Bénéficiant d’un appui indéfectible du Cégep de La Pocatière dans sa démarche, la Corporation a été en mesure de procéder à l’embauche d’un architecte, l’an dernier, qui a procédé à l’évaluation d’un projet de modernisation des infrastructures. « On passe maintenant à la vitesse supérieure. Nous en sommes à récolter les appuis politiques pour déposer nos demandes de subventions aux différents paliers gouvernementaux », de confirmer Jean Desjardins.

Ainsi, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a déjà donné son appui au projet par voie de résolution. La Ville de La Pocatière doit faire de même à sa prochaine réunion du conseil prévue le 8 avril. De son côté, la députée-ministre Marie-Eve Proulx s’est dit ouverte au projet lors d’une rencontre avec la direction générale du Cégep de La Pocatière, de confirmer son attaché de presse Antoine de la Durantaye. « Lorsque le dossier sera complété et déposé, elle s’engage à faire le suivi nécessaire avec les ministères concernés », a-t-il ajouté.

Pour le président de la Corporation, la prochaine étape sera d’aller chercher davantage d’appuis au niveau régional, dans les MRC de L’Islet et de Kamouraska. « La Salle André-Gagnon, c’est avant tout une corporation régionale et pas seulement une salle de spectacle à La Pocatière », de rappeler M. Desjardins.

Objectif 2020

Évalué à plus de 3 M$, le projet de modernisation de la Salle André-Gagnon implique la construction d’une entrée indépendante sur le côté du Cégep de La Pocatière, la rénovation de la Salle proprement dite, le remplacement de plus de 600 bancs ainsi que l’aménagement d’un foyer d’accueil et d’un bar. « Notre objectif serait que l’ensemble du projet se réalise en 2020, entre mai et septembre », d’indiquer Jean Desjardins.

Selon lui, ce projet de modernisation des installations de la Salle André-Gagnon est un des éléments essentiels qui doit permettre un meilleur achalandage aux spectacles figurant à la programmation annuelle. « Une fois que ça sera complété, nos conditions d’accueil seront meilleures, autant pour les spectateurs que les artistes de plus grande envergure que nous pourrons envisager de recevoir », concluait-il.