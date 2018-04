Appel de projets en culture et patrimoine

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de Kamouraska reconduit trois programmes de subvention en culture et patrimoine visant les organismes à but non lucratif (OBNL), les municipalités, les fabriques et les artistes et artisans qui collaborent avec un des partenaires précédents.

Ces appels de projets représentent un budget total de 26 000 $. La date limite pour présenter une demande est le 16 mai, sauf pour le patrimoine religieux où le dépôt peut se faire en tout temps.

Trois types de projets sont admissibles au programme d’aide financière. Tout d’abord, une enveloppe totale de 22 000 $ est disponible pour la catégorie des projets innovants, composée de deux volets. Le premier pour les Journées de la Culture, dont le thème cette année est « Les mots » et dont l’objectif est de créer une offre distinctive qui reflète le caractère de la région. L’aide est de 750 $ maximum par projet. Quant au deuxième volet, il est créé pour le développement culturel et l’animation du milieu et pour favoriser une offre culturelle variée et accessible grâce à des projets structurants. Un montant maximal de 4 000 $ par projet est accordé. Quant à la troisième aide financière, un montant de 4 000 $ est octroyé pour l’aide au démarrage de projets en patrimoine religieux, pour l’ajout d’usage et les projets pilotes. Un montant maximal de 2 000 $ par projet est accordé.