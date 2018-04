Antoine Déry sera le nouveau DG de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil des Commissaires de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a, lors de sa séance d’ajournement du 4 avril, procédé à l’engagement de M. Antoine Déry à titre de directeur général. Il entrera en fonction le 1er juillet prochain.

M. Déry est directeur général adjoint, directeur du service des ressources éducatives et directeur du service aux entreprises à la Commission scolaire des Laurentides depuis 2010. Enseignant, puis conseiller pédagogique, il est devenu gestionnaire au sein du réseau public depuis plus de 15 ans, occupant également les fonctions de directeur d’école secondaire et de directeur d’un centre de formation générale des adultes. Ses diverses expériences professionnelles lui ont permis de progresser de façon constante pour mieux répondre aux enjeux éducatifs et piloter différents changements organisationnels.

« Le conseil des Commissaires est heureux de pouvoir compter sur un gestionnaire d’expérience qui saura assurer une belle relève à la direction générale. M. Déry priorise la qualité des services pour l’ensemble des élèves. Il est un leader pédagogique et administratif accompli et il a toujours su renouveler et actualiser ses compétences. Tout comme nous, il place l’être humain au cœur de ses réflexions et il a toujours été reconnu en ce sens. Nous sommes convaincus que notre nouveau directeur général saura conduire notre organisation dans une saine continuité, tout en pavant la voie vers de nouveaux horizons », d’expliquer Mme Edith Samson, présidente de la Commission scolaire. M. Déry sera présent à Rivière-du-Loup le 16 avril prochain. Lors de cette journée, il pourra rencontrer des membres du personnel de la Commission scolaire et être présenté aux médias lors d’une conférence de presse. Rappelons que M. Déry prendra la relève de M. Yvan Tardif, qui aura occupé le poste de directeur général au cours des 15 dernières années. La Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup accorde toute sa confiance à M. Déry et l’assure de son entière collaboration pour le supporter dans ses nouvelles fonctions.