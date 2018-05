Un anniversaire sous le sceau de l’Excellence

Crédit photo : Courtoisie

Le 30e anniversaire du Gala Méritas du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, tenu le 17 mai dernier, a été célébré en grand. Plus de 200 personnes y étaient rassemblées sous le thème « 30 ans d’excellence… L’expérience conjuguée au présent ».

Cet événement d’importance a été coprésidé par MM. Bernard Bélanger, président du conseil d’administration et chef de la direction de Premier Tech, et l’abbé Jean-Paul Martin, instigateur du comité Excellence, la cellule parascolaire où est né le Gala Méritas, il y a trente ans.

Tout au long de la soirée, l’implication, la persévérance et l’excellence du rendement des élèves méritants ont été mises en lumière, et ce, dans une ambiance chic et festive. « Depuis maintenant 30 ans, nous assurons la tenue du Gala Méritas, car il est important de valoriser la qualité du travail de nos élèves méritants », a souligné M. Benoit Ouellet, directeur du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir. « Ainsi, nous les félicitons pour leurs efforts et du même coup, nous les incitons à devenir de meilleurs travailleurs. Par ailleurs, les récipiendaires deviennent, en quelque sorte, des modèles pour leurs pairs » a-t-il ajouté.

L’ensemble des prix a été remis aux élèves lors de deux activités : le Dîner Méritas et le Gala Méritas.

Lauréats célébrés lors du dîner

Lors d’un dîner honorifique, tenu le 9 mai dernier à la salle à manger du CFP Pavillon-de-l’Avenir, les élèves méritants de trois catégories ont été récompensés. Dans la catégorie Motivation, des bourses ont été remises à des élèves issus de 55 groupes, afin de souligner leur progrès et leur ténacité. Dans le volet Personnalité, de nombreux prix ont été remis pour valoriser l’engagement et l’implication des élèves. Finalement, des Mentions spéciales (Dictée Richelieu et Persévérance scolaire) ont été remises pour des accomplissements exceptionnels.

Lauréats célébrés lors du gala

Les efforts de la grande majorité des élèves méritants pour l’année 2017-2018 ont été soulignés le soir du Gala Méritas. Ce sont 31 bourses industrielles qui ont alors été remises à des élèves issus des neuf secteurs de formation du CFP Pavillon-de-l’Avenir. Une médaille de l’Ordre des infirmières auxiliaires du Québec a également été décernée ce soir-là.

De plus, neuf médailles de secteur ont été remises à des élèves s’étant particulièrement démarqués pendant l’année 2017-2018. On a ainsi récompensé leur assiduité, leur rendement scolaire et leur comportement tout au long de leur formation :

Secteur Entretien d’équipement motorisé : Mme Pier-Anne Landry;

Secteur Métallurgie : M. Étienne Lavoie;

Secteur Électrotechnique : M. Sébastien Roussel;

Secteur Fabrication mécanique : M. Charles Garon;

Secteur Bâtiment et travaux publics : M. Mathieu Morin-Paré;

Secteur Foresterie et papier : M. Pascal Dubé;

Secteur Alimentation et tourisme : M. Jordan Arsenault-Lapierre;

Secteur Administration, commerce et informatique : Mme Julie Therrien;

Secteur Santé : Mme Marie-Michèle Allard.

Chaque récipiendaire s’est vu remettre une bourse de 300 $, commanditée par une entreprise œuvrant dans leur secteur d’études.

Par ailleurs, parmi tous ces récipiendaires, M. Charles Garon a aussi raflé la Médaille du Centre et une bourse d’une valeur de 500 $. Cette médaille vise à reconnaître le travail exceptionnel d’un élève aux niveaux académique et personnel.