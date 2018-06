Une année remplie pour le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation

Crédit photo : Courtoisie

Lundi 18 juin avait lieu l’assemblée générale annuelle du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation du Québec à La Pocatière.

En excellente position financière, le Musée affichait un excédent des produits par rapport aux charges de l’ordre de 50 101 $ pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018. Dans son rapport, le président, M. Rosaire Ouellet, a mentionné les nombreux dossiers menés à terme et souligné l’importance du travail des bénévoles dans la bonne marche des activités du Musée. De son côté, le directeur, M. Luc St-Amand, s’est dit satisfait du succès des nombreuses activités et expositions tenues autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs de l’institution. À ce sujet, il mentionne l’exposition itinérante « Le porc s’expose : 400 ans de présence au Québec ». Le Musée est sur une lancée et l’un des objectifs est de poursuivre le redéploiement de l’organisme ainsi que les partenariats de plus en plus nombreux avec les différentes institutions muséales de la province.

À la suite des élections, de nouvelles figures s’ajoutent au conseil, soit M. Jean Desjardins et M. Alain Potvin, représentant de l’UPA de Kamouraska. Des remerciements ont été adressés à Mmes Louise Lacoursière, Perle Morency et M. l’abbé Marcel Lamonde qui terminaient leur mandat.

Une invitation spéciale a été faite aux gens présents à visiter « Les expositions agricoles : Toute une histoire » et « Expo Café », inaugurées prochainement.

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation est soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.