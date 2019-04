Année positive sur plusieurs fronts pour DELP

Crédit photo : Courtoisie DELP

Développement économique La Pocatière (DELP) dresse un bilan positif de sa dernière année d’opération avec un excédant de plus de 8000 $ dévoilé le 2 avril dernier lors de son assemblée générale annuelle. Sur d’autres fronts, l’OSBL s’est démarqué notamment en matière de développement industriel avec la venue prochaine de l’usine de production de bière de la microbrasserie Ras L’Bock.

Comme l’explique le directeur général de DELP, Joël Bourque, l’arrivée en sol pocatois de l’entreprise port-jolienne dans le parc de l’Innovation vient confirmer le statut de La Pocatière comme pôle bioalimentaire dans la région, en plus de créer dans son sillon une quinzaine d’emplois. « Avec l’installation de cette nouvelle entreprise, on va atteindre 300 employés dans le parc de l’Innovation. Ce n’est pas rien », de déclarer Joël Bourque.

Une donnée plus qu’encourageante au moment même où l’usine Bombardier fait les manchettes avec la mise à pied de 85 employés d’ici le 31 mai prochain. « Bombardier demeure un acteur important de l’économie pocatoise et de la région. Nous allons continuer de faire des représentations pour faire valoir l’expertise présente ici et la capacité de l’usine à livrer du matériel de qualité dans les délais prescrits, mais il ne faut pas oublier qu’il y a en parallèle toute une grappe industrielle innovante qui se démarque à l’échelle mondiale à La Pocatière », d’ajouter le directeur général.

Plusieurs projets

Outre le secteur industriel, la mise en place d’un nouveau partenariat avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière permet aujourd’hui à DELP de travailler sur les dossiers communs du milieu pocatois, en échange d’une contribution financière de 15 000 $. Autre élément de cette entente, le prêt d’une ressource humaine à temps partiel qui travaille notamment au dossier du Marché public de la Grande-Anse. « Un projet a été déposé au MAPAQ pour la mise en place de kiosques plus polyvalents pour les producteurs », d’indiquer Joël Bourque.

Sur le plan commercial, le comité Je commerce ICI, rattaché à DELP, a tenu un premier Rendez-vous mode qui a attiré plus de 400 personnes à la Cathédrale, en septembre dernier. Une nouvelle carte numérique des commerces et services du milieu pocatois a aussi été réalisée et sera éventuellement intégrée au nouveau site internet de la Ville de La Pocatière.

Nouvel administrateur

Du côté du conseil d’administration, l’AGA a permis la reconduction de Sylvain Lemieux et de Dominic Casault à titre d’administrateurs issus du milieu commercial. S’ajoute à eux Steve Gignac, directeur des études au Cégep de La Pocatière, comme représentant élu par l’assemblée. « C’est une nomination fort intéressante. Nous menons actuellement plusieurs chantiers en collaboration avec le Cégep de La Pocatière pour améliorer l’attractivité du milieu pocatois auprès des étudiants et des nouveaux diplômés. Sa présence sur le conseil d’administration sera un plus », de conclure Joël Bouque.