Une autre année d’austérité pour Saint-Pacôme

Saint-Pacôme se serrera la ceinture de nouveau en 2019. Même si elle n’a pas été victime d’imprévus majeurs l’an dernier et qu’une légère marge de manœuvre s’est libérée, la Municipalité continuera de faire preuve de prudence. Toutefois, le maire assure que les beaux jours ne sont pas très loin.

À pareille date l’an dernier, le conseil municipal de Saint-Pacôme proposait deux orientations budgétaires à ses concitoyens. Celle retenue impliquait une gestion serrée des finances. Une des conséquences avait été la mise à pied temporaire de l’agente de développement qui s’est finalement trouvé un autre emploi. « Au départ, on prévoyait une mise à pied de quatre mois, mais comme on n’a pas eu d’agent de l’année, ça nous a donné un peu de marge pour cette année », de confier le maire, Robert Bérubé.

En travaillant le budget 2019, les élus prévoyaient également une indexation des différents postes budgétaires de 3 %. Dans presque tous les cas, la majoration a finalement été moindre. Là encore, la Municipalité se trouvait donc en meilleure posture financière. « Au final, où on a été pénalisé, c’est dans la péréquation qui est versée aux municipalités. L’an dernier, on recevait 125 000 $ et cette année on est passé à 75 000 $. Cette différence de 50 000 $ s’explique en partie par toutes les petites marges qu’on a dégagées dans chacun de nos postes budgétaires », de mentionner le maire.

« Notre ratio d’endettement a diminué, mais nos revenus n’ont pas encore augmenté de façon considérable. C’est pourquoi 2019 sera encore une année austère sur le plan budgétaire. » – Robert Bérubé

Conséquemment, les citoyens propriétaires d’une maison moyenne évaluée à 125 000 $ et n’étant pas reliés au réseau d’aqueduc et d’égout de la Municipalité verront le compte de taxes augmenté de 1,1 %, soit une hausse de 19 $. Ceux disposant d’une maison équivalente reliée au réseau connaîtront plutôt une diminution de 13,4 %, soit l’équivalent de 351 $ en moins. « Ça s’explique par le fait que l’emprunt du réseau d’aqueduc et d’égout initial réalisé en 1999 est remboursé », de préciser Robert Bérubé.

Pas plus de marge

Au final, Robert Bérubé indique que les citoyens pourraient penser que la Municipalité dispose de plus de marge de manœuvre, mais dans les faits, ce ne serait pas le cas. « Notre ratio d’endettement a diminué, mais nos revenus n’ont pas encore augmenté de façon considérable. C’est pourquoi 2019 sera encore une année austère sur le plan budgétaire. »

Selon les données du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Saint-Pacôme demeure encore une des municipalités où le compte de taxes moyen, à 2085 $ par résidence en 2017, demeurait un des plus élevés au Québec comparativement à celui des municipalités de même taille, dont la moyenne tournait plutôt autour de 1450 $. Une gestion responsable des finances s’impose donc encore pour les prochaines années, selon Robert Bérubé. « Mais on ne peut pas dire qu’on est à l’an 1 des beaux jours », déclarait-il.

Une rencontre publique d’information sur le budget 2019 aura lieu le 22 janvier prochain afin de bien l’expliquer à la population.