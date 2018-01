Andrée Alexandre expose à La Pocatière.

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de vous inviter au vernissage de l’exposition « Roche, papier… pinceau » de l’aquarelliste Andrée Alexandre, le jeudi 25 janvier, à compter de 17 h, au 900, 6e Avenue à La Pocatière.

Membre du Groupe Reg’art, Andrée Alexandre a participé à plusieurs expositions de groupe. Une de ses œuvres fut primée au symposium de Kamouraska, en 2016. Sa formation artistique est très variée que ce soit en dessin, en aquarelle et en techniques mixtes et on peut dire que chacune de ces formations ajoute une corde à son arc pictural.

Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu’au 5 mars.