Élection provinciale 2018 : Les Libéraux veulent améliorer le transport collectif dans Côte-du-Sud

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, André Fortin, et le candidat libéral à la prochaine élection provinciale, Simon Laboissonnière, veulent régler les problématiques en transport collectif et adapté sur le territoire de Côte-du-Sud. Cette préoccupation leur a été communiquée principalement dans L’Islet-Sud, lors d’une tournée du comté réalisée en compagnie du député actuel, Norbert Morin.

Mis en place il y a bientôt deux ans, le service de transport collectif desservant la région de L’Islet semble faire des insatisfaits. Du moins, c’est ce qui ressort d’une tournée du comté réalisée le 23 juillet dernier par André Fortin, Norbert Morin et Simon Laboissonnière. Selon eux, certaines problématiques ont été soulevées par différents intervenants de L’Islet-Sud. « Autour de Saint-Pamphile, les gens ont mentionné que l’offre actuelle ne leur permettait pas nécessairement des les amener à l’extérieur du territoire selon un horaire flexible », d’indiquer le ministre André Fortin qui entend se pencher sur cette question et voir ce qui peut être fait dans le cadre légal actuel. « On va ramener ça au ministère et on va essayer de revenir avec une proposition rapidement. Ce qu’on s’est aperçu, c’est que les infrastructures et les véhicules sont au rendez-vous, mais qu’il faut peut-être juste réorganiser le système », a-t-il ajouté.

Renouveau

Heureux de la visite du ministre André Fortin dans le comté, à l’aube de la prochaine élection provinciale, Simon Laboissonnière a avoué se reconnaître dans le cheminement du ministre des Transports qui a dû passer, tout comme lui, par un processus d’investiture dans sa circonscription. Pour eux, il s’agit là d’un élément qui les distingue des candidats de la CAQ, nommés par le chef François Legault lui-même.

De plus, par leur jeune âge (36 ans et 29 ans) André Fortin et Simon Laboissonnière estiment incarner le renouveau au sein de leur formation politique, au pouvoir pratiquement sans interruption depuis 2003. « Quand François Legault est entré dans l’arène politique, André et moi étions âgés respectivement de 16 et 9 ans », de préciser Simon Laboissonnière.

De son côté, le député Norbert Morin, qui quittera la vie politique au terme de la prochaine élection, avoue sentir que Simon Laboissonnière est désireux d’être un homme de terrain, comme il l’a lui-même été. « Il va déjà à la rencontre des gens et je me reconnais dans sa passion du citoyen. Il est là pour les bonnes raisons, c’est-à-dire mettre les gens en avant-plan », concluait-il.