Amisco est nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Crédit photo : Courtoisie

Amisco a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2018 représentent la crème de la crème des sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 15 millions de dollars, et qui font preuve de stratégie, de compétence et d’engagement pour atteindre une croissance durable.

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 25e année, est le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d’entreprises y participent dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux qui permet d’évaluer leurs capacités et pratiques de gestion.

C’est avant tout des éléments de nature stratégique et la culture organisationnelle qui ont propulsé Amisco dans sa plus récente phase de croissance, et qui contribuent à faire de l’entreprise une des sociétés les mieux gérées au Canada. Une vision à long terme et une excellente connaissance du marché ont permis de mettre en place les meilleures pratiques en matière d’innovation, de développement de produits, de commercialisation et d’optimisation de production. La culture orientée vers le client, l’adaptabilité au contexte changeant de l’industrie et la grande place laissée aux jeunes témoignent de l’esprit d’ouverture des dirigeants. L’implication et le dévouement des employés et gestionnaires à mettre en application une stratégie audacieuse ont été des facteurs clés dans la réussite commerciale de l’entreprise.

« Pour faire partie des meilleures de leur catégorie, les sociétés ne doivent pas uniquement afficher une bonne performance financière, a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, et coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Atteindre une croissance soutenue et un solide rendement global découle des efforts combinés et de l’engagement que déploie l’ensemble de l’organisation. »

Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux. Les sociétés les mieux gérées de 2018 ont en commun une stratégie et une vision claires, un investissement dans la capacité et un engagement envers les talents.

« C’est un honneur pour Amisco de recevoir un prix aussi prestigieux après des années de travail acharné vouées à se démarquer dans une industrie en constant bouleversement et un contexte économique difficile, a déclaré

Laura-Émilie Côté, directrice marketing d’Amisco. C’est avec énormément d’émotion et de fierté qu’Amisco s’affichera comme l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. »

Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées en 2018 seront mises à l’honneur à l’occasion du gala annuel des sociétés les mieux gérées au Canada qui aura lieu à Toronto le 11 avril 2018. Le même jour, le symposium des Mieux gérées abordera les grandes questions d’affaires à la base de la réussite des dirigeants d’entreprise actuels.