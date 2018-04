Les amis de l’art exposent à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’exposition de La Pocatière lance une invitation au vernissage de l’exposition « Les amis de l’art », jeudi 19 avril 2018, à compter de 17 h, au 900, 6e Avenue à La Pocatière. Les quatre artistes du mois sont sans aucun doute des amoureux de toutes formes d’art, comme tous les artistes du groupe Cultur’ Art présentés à cette exposition.

Pierre Laliberté a fait ses études en arts visuels à l’Université Laval et malgré les chemins de traverse empruntés, il demeure un homme passionné par son art. Ses tableaux aux lignes épurées nous convient à voir le monde et les choses autrement.

Artiste multidisciplinaire, RenéeRose Pelletier-Martineau expose tant au Québec qu’à l’international. Ses œuvres fortes et sensuelles combinent un trait à la fois souple et puissant, tout en offrant des détails d’une exquise précision.

Serge Therrien peint à l’huile depuis cinq ans. Il a suivi une formation à Charny et ses scènes d’espaces sauvages aux montagnes abruptes, ses marines et ses animaux nous rappellent à quel point nous sommes petits dans ce grand univers.

Président du groupe Cultur’ Art, Gilles Veilleux a poursuivi une carrière en enseignement de l’Art culinaire. Fasciné par la peinture depuis tout jeune, il rêvait depuis longtemps de reprendre pinceaux et couleurs, ce qu’il a fait il y a une dizaine d’années. Naïfs et très colorés, ses personnages évoluent et les scènes du quotidien qu’il peint se transforment au gré de ses souvenirs.

En plus de leurs tableaux, ces quatre artistes présentent un projet collectif du groupe Cultur’ Art de Lévis qui consistait à réaliser une mini œuvre sur une petite toile de 9 cm par 9,5 cm. Venez rencontrer ces artistes le jeudi 19 avril 2018, entre 17 h et 19 h, à la salle Gérard-Dallaire. Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu’au 28 mai.