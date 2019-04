Une alternative à la marche des Relais pour la vie

Crédit photo : Marie-Josée Levesque

Un relais à vélo qui se veut une alternative aux traditionnels Relais pour la vie « marchés » à travers le Québec se déroulera de nouveau dans la région, le 8 juin prochain. Propulsé par Aldo Deschênes de Rimouski, cet événement en sera à sa 4eédition et prévoit trois arrêts dans Kamouraska-L’Islet.

Plus cycliste que marcheur, Aldo Deschênes avoue avoir eu l’idée de son relais à vélo lors d’une nuit d’insomnie de février. « J’ai fait le Relais pour la vie de Rimouski pendant six ans et je déteste marcher pour mourir. Je me suis dit : “Pourquoi on ne roulerait pas, plutôt?” », confie-t-il.

Il a donc tenté l’expérience entre Lévis et Rimouski en 2016 en compagnie de six autres personnes qu’il qualifie d’amoureux du cyclisme, mais pas nécessairement « d’athlètes. » « Ça nous a permis de bien évaluer les niveaux de difficulté du parcours sur la 132 et de proposer trois types de parcours différents lors de l’ouverture du relais cycliste à tous, l’année suivante. »

Ainsi, sur 300 km, chaque cycliste roule environ 115 km à une vitesse moyenne de 25km/h, soit l’équivalent de 4 h de vélo par personne sur 12 h. Les moments de repos sont d’une durée d’environ 2 h, desquels participants et vélos sont transportés en autobus à leur prochain point de relais sur le parcours. « Le départ se fait à 6 h 30 de Lévis pour arriver à Rimouski à 18 h 30, moment où les cyclistes remettent un cadeau à chacun des porteurs d’espoir qui ouvriront la marche du Relais pour la vie, le soir même », d’indiquer Aldo Deschênes.

Dans la région, des arrêts sont prévus à Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière et Kamouraska.

« S’il y a des gens de votre région qui désirent participer, on peut évaluer la possibilité de faire un arrêt à La Pocatière la veille, sur notre route vers Lévis, pour embarquer les cyclistes participants. » – Aldo Deschênes

Ouvert à tous

Même si l’événement est coordonné avec le Relais pour la vie de Rimouski, Aldo Deschênes mentionnait que son relais à vélo était ouvert à tous. L’an dernier, 28 cyclistes, dont un bon nombre provenant de partout au Québec, ont pris part à l’événement permettant d’amasser la somme de 14 500 $ qui a été entièrement versée à la Société canadienne du cancer.

Cette année, l’organisateur espère atteindre 72 inscriptions. Déjà, 29 cyclistes auraient confirmé leur participation. « S’il y a des gens de votre région qui désirent participer, on peut évaluer la possibilité de faire un arrêt à La Pocatière la veille, sur notre route vers Lévis, pour embarquer les cyclistes participants », ajoute-t-il.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 18 mai pour s’inscrire. Pour en savoir davantage sur le Relais à vélo Adlo Deschênes et les coûts par participants, rendez-vous au www.relaisaveloaldodeschenes.ca.