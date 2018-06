Alimentation Coop La Pocatière: Une nouvelle «gobeuse» pour de bonnes causes

Alimentation Coop La Pocatière (IGA) innove pour le bien de la jeunesse.

Pour remplacer la vieillie gobeuse où l’on peut retourner nos cannettes et de bouteilles de plastique vides en échange de la consigne, l’administration a décidé d’installer une toute nouvelle machine qui permet de choisir de faire un don de la valeur de sa consigne à de bonnes causes. Pour cette année, le conseil d’administration a choisi deux organismes locaux qui oeuvrent pour le sport et la jeunesse soit Gymagine et le club de judo de La Pocatière.

Ainsi, lorsque l’on utilise la gobeuse, on peut choisir d’appuyer sur le bouton vert pour conserver le montant de la consigne ou le jaune pour le remettre aux organismes. Le montant total amassé est divisé en deux pour les remettre aux clubs sportifs. «Il n’est pas exclu que s’il y a du succès, nous ajoutions une seconde machine», a dit Éric Saint-Pierre, directeur général d’Alimentation Coop La Pocatière.