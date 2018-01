Alexandre Simard et Pier-Alexandre Hudon médaillés aux Championnats canadiens

Crédit photo : Courtoisie

Du 8 au 14 janvier, se sont tenus, à Vancouver, les Championnats nationaux Canadian Tire 2018. Les deux représentants du club de patinage artistique de La Pocatière reviennent avec une médaille au cou.

Alexandre Simard et sa partenaire, Marine Pouliot, du club de patinage artistique de Lorraine, reviennent avec le titre de vice-champions canadiens, en remportant la médaille d’argent dans la catégorie couple novice. Marine et Alexandre sont âgés de 13 et 17 ans et s’entrainent ensemble depuis le mois de juin à l’école Excellence Rosemère, avec l’équipe d’entraineur d’Yvan Desjardins. Ils détiennent le titre de champions québécois, et cette semaine aux Nationaux, ils ont obtenu leur meilleur pointage de la saison, avec 110,12 au combiné.

De son côté, Pier-Alexandre Hudon et sa partenaire, Gabrielle Lévesque, du St-Marguaret’s Bay figure skating club, sont revenus avec la médaille de bronze dans la catégorie junior couple. Gabrielle et Pier-Alexandre, âgés de 14 et 19 ans, patinent ensemble depuis le mois de mai. Ils ont obtenu leur première assignation internationale au mois d’octobre en Pologne, et sont entrainés par Charleen Cameron et John Mattatal, à Halifax en Nouvelle-Écosse. Eux aussi ont réussi leur meilleur pointage de la saison, avec 130,94 au combiné.

Alexandre compétitionnait également en simple dans la catégorie junior messieurs, et est revenu avec une 17e position au Canada, à sa première année chez les juniors.