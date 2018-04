Une aide financière historique de 24,5 millions pour les zecs du Québec.

Crédit photo : Louis Turbide

Les zecs du Québec fêtent leur 40e anniversaire d’existence cette année. Lors de leur dernier congrès annuel tenu dans Charlevoix du 6 au 8 avril dernier, le président de Zec Québec, monsieur Jacques Smith en a profité pour annoncer officiellement l’octroi d’une aide financière de 24,5 millions pour soutenir leur développement pour les cinq prochaines années.

Cette aide financière est le résultat du travail acharné de toute l’équipe de Zec Québec qui a su démontrer l’importance de ces territoires structurés pour des milliers de québécois. C’est la sous-ministre associée à la Faune et aux Parcs madame Julie Grignon qui a expliqué en détails à quoi servira cette aide financière. Mais auparavant, c’est par vidéo, que le premier ministre Philippe Couillard, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, se sont adressés aux gestionnaires de zecs présents au congrès pour les féliciter de leur excellent travail et pour leur signifier qu’ils avaient entendu leurs demandes.

Madame Grignon a donc expliqué qu’une part importante des sommes soutiendra les organismes gestionnaires d’une zec de chasse et de pêche dans leurs opérations courantes (entretien des chemins, administration et gestion, protection de la faune et de son habitat). Puis, pour donner une nouvelle impulsion au réseau, des sommes seront consacrées à sa promotion et au développement des activités (diversification des activités, projets à large portée). Enfin, pour solidifier les acquis, des sommes seront consacrées d’une part à la formation des gestionnaires et des directeurs de zecs et, d’autre part, à des investissements dans l’entretien et la rénovation d’infrastructures.

Dans le cadre du 40e anniversaire de la création des zecs au Québec, le gouvernement a prouvé qu’il a à cœur d’assurer le développement et la promotion des zecs du Québec. Avec l’aide financière accordée par le gouvernement, c’est une marge de manoeuvre très intéressante qui est accordée aux organismes gestionnaires de zecs. La sous-ministre a terminé en disant que cette aide devrait permettre non seulement de consolider les opérations des zecs mais aussi d’améliorer l’accueil, l’information et l’offre de services aux usagers mais aussi d’innover. Le Réseau Zec regroupe 63 zecs du Québec, réparties dans 12 régions et couvrant un immense territoire de 42 000 km2. Dans notre région, on retrouve la zec Chapais qui a une superficie de 388 km2.