Une aide financière de 25 000 $ pour prévenir la criminalité dans Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, aidera à la réalisation d’un projet développé par la MRC de L’Islet pour prévenir la criminalité, grâce à une aide de 25 000 $.

Le projet consiste à réaliser un diagnostic sur les raisons et les causes qui expliquent un nombre de signalements élevé de crimes contre la personne et doter la MRC d’un plan d’action, élaboré en concertation avec des partenaires du milieu, pour mieux agir sur ses causes. Cette aide financière, consentie par le biais du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM), permettra notamment aux MRC d’élaborer des mesures qui correspondent à leur propre réalité et d’améliorer leurs démarches de planification en matière de prévention de la criminalité. « Chaque comté ayant ses propres particularités, il est important d’avoir un bon portrait de la situation pour poser les meilleurs gestes possible en prévention de la criminalité. Ces fonds octroyés dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités permettront à la MRC de L’Islet de se doter d’un projet visant à rendre plus sécuritaires les milieux de vie de la communauté », de dire le député de Côte-du-Sud et Whip adjoint au gouvernement.