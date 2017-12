Aide financière de 20 000 $ pour La Remontée

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre d’Équithérapie La Remontée a reçu une aide financière non récurrente de 20 000 $ attribuée par le gouvernement du Québec afin d’assurer le bon fonctionnement de ses opérations. De plus, le Centre est maintenant admis au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).

« Nous souhaitons maintenir l’accessibilité à nos activités et que le plus grand nombre possible de personnes puissent en profiter, et ce, à un coût raisonnable. Compte tenu des besoins importants à combler et des ressources insuffisantes, nous nous sommes tournés vers M. [Norbert] Morin. Grâce à son intervention, cette contribution financière et notre admission au PSOC, la pérennité de nos services est maintenant assurée », déclare Mme Hélène Caron directrice et instructrice au Centre d’Équithérapie La Remontée.

Le député de Côte-du-Sud, profondément touché par le cri du cœur de l’organisme, s’est engagé à faire tout en son pouvoir pour que le Centre puisse continuer à offrir ses services à la population. « Le Centre d’Équithérapie La Remontée offre des services spécialisés et uniques à la communauté. À la suite des vibrants témoignages des parents venus me rencontrer en juin dernier, je me devais de faire le maximum pour leur prêter main-forte. »