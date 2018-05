Agrandissement et nouveautés pour la Boulangerie Sibuet de Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Le 30 avril dernier, la Boulangerie Sibuet débutait ses travaux d’agrandissement.

Accessible dès juin, la nouvelle structure de plus de 24′ X 48′ de superficie abritera un plus grand espace pour le fournil, ce qui permettra d’optimiser la fabrication des produits de la boulangerie, en plus d’offrir 14 places supplémentaires en salle à manger.

Les copropriétaires Manon Leclerc et Thibaud Sibuet sont fébriles à l’idée de présenter bientôt les nouveautés en lien avec les travaux d’agrandissement.