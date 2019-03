Agrandissement de 1,5 M$ au camping de Saint-Roch-des-Aulnaies

Crédit photo : JIhème Déhène

150 nouveaux sites de camping seront ajoutés en trois phases d’ici 2022 au Camping des Aulnaies à Saint-Roch-des-Aulnaies. À terme, le camping comptera plus de 500 sites.

Le propriétaire du camping depuis 2005, Serge Bernard, vient finalement d’obtenir l’accord de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour développer son projet. Il avait acheté en 2015 une terre agricole parallèle au camping, à l’ouest.

«Nous avons mandaté une firme de génie-conseil qui est à élaborer les plans», a indiqué M. Bernard en entrevue au Placoteux. Des travaux de préparation sont déjà commencés.

Les travaux, estimés à 1,5 M$, prévoient l’ajout de nouveaux terrains, mais aussi de voies de contournement pour les gros VR, qui ont sensiblement grossi depuis la création du camping il y a 50 ans. Le trafic sera ainsi diminué à l’intérieur du camping.

Les 150 nouveaux sites seront ajoutés en trois phases, dont 75 voyageurs et 75 saisonniers, de 2020 à 2022, idéalement. Le camping compte une liste d’attente d’au moins 30 noms de gens qui souhaitent être campeurs saisonniers.

Ces investissements s’ajoutent aux 800 000 $ investis dernièrement dans le secteur de la piscine et des jeux d’eau, entre autres. Actuellement, le camping compte 400 sites et emploie 17 personnes en saison. L’achalandage est constant et même à la hausse, a pu constater le propriétaire.