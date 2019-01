Des adolescents s’impliquent pour sensibiliser les parents

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du programme Ensemble, on D-Tox, nous souhaitons informer la population, les partenaires et les médias de la diffusion d’une capsule Web intitulée : « On ne se comprend pas, mais on se parle ».

Cette capsule est la troisième d’une série de quatre. Elle résulte d’une collaboration entre le CISSS de Chaudière-Appalaches, Action Jeunesse Côte-Sud et l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet. En effet, cinq adolescentes, Léane Jeffrey, Aurélie Poitras, Kelly Doyon, Chanelle Dubé, Noémie Castonguay, ainsi que trois membres du personnel, Audrey Daudelin, Marie-Christine Vézina, Marianne Blais ainsi que l’arbitre Matthieu Cloutier, se sont prêtés au jeu afin de réaliser cette capsule.

Dans cette capsule, on donne des trucs pour reconnaître les obstacles à une bonne communication, les moyens pour communiquer efficacement en formulant les messages en « Je », des procédés d’écoute active et des attitudes aidantes dans la communication avec un adolescent.

Au cours des prochaines semaines, c’est l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile ainsi que quelques élèves et membres du personnel qui seront interpellés afin de faire la captation vidéo de la quatrième et dernière capsule.

Ensemble, on D-Tox est un projet qui vise la prévention de la consommation abusive de drogues chez les jeunes des MRC de Montmagny-L’Islet. Il met en oeuvre des actions auprès des jeunes, des parents, du continuum de service et de la communauté.