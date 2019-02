Un ADN grandeur nature pour la bibliothèque de Saint-André

Crédit photo : Maxime Paradis

La bibliothèque municipale de Saint-André disposera bientôt d’une œuvre plus que singulière. À l’initiative de la tourneuse et sculpteure Josée Bourgoin et des élèves de l’école primaire de Saint-André, un gigantesque ADN en bois sera bientôt accroché de façon permanente, au plafond du nouveau local inauguré récemment.

Intitulé « L’ADN : mon héritage », ce projet s’inscrit dans le cadre d’ateliers parascolaires visant la création d’une œuvre d’art publique par des élèves de 2ecycle de l’école primaire de Saint-André. « Le but du projet n’est pas de former nécessairement de futurs artistes, mais des gens créatifs et curieux, dans un esprit de démocratisation de la culture », d’expliquer Josée Bourgoin.

« C’est une œuvre qui va bien témoigner de l’esprit de communauté qui se vit actuellement au sein de la Municipalité de Saint-André et qui va laisser un héritage permanent à la bibliothèque. » – Josée Bourgoin

Ainsi, en dehors des heures de classe, six élèves (Mary-Jane Laplante, Trèflé Michaud, Nicolas Audibert, François Hanon, Marianne Comeau et Annabelle Bouchard) prennent part à cette série de cinq ateliers dans lesquels ils sont appelés à devenir les maîtres d’œuvre de ce projet ambitieux. « Ils doivent réaliser une maquette de l’œuvre, trouver un titre, rédiger un bref texte, faire une présentation au comité de la bibliothèque, aider à la fabrication de l’œuvre et organiser le vernissage », de résumer Josée Bourgoin.

Le 19 février sur l’heure du dîner, ces six élèves ont fait la présentation du projet et celle du prototype d’ADN qui doit inspirer l’œuvre originale qui elle sera dévoilée au cours du printemps. Celui-ci est composé de petites figurines en bois tourné conçues par Josée Bourgoin. Chacune des figurines s’articule autour de la notion du « Moi », tandis que l’assemblage les unes avec les autres renvoie à l’importance du groupe et du rapport avec l’autre.

Dans les prochaines semaines, l’assemblage de la nouvelle œuvre, inspirée de ce prototype, doit être complété. Une centaine de figurines doivent être utilisées pour le montage final, dont chacune aura été coloriée au préalable par un élève de l’école primaire de Saint-André ou de Notre-Dame-du-Portage. Jusqu’à maintenant, une quarantaine serait déjà prête à être assemblée. « C’est une œuvre qui va bien témoigner de l’esprit de communauté qui se vit actuellement au sein de la Municipalité de Saint-André et qui va laisser un héritage permanent à la bibliothèque », de conclure Josée Bourgoin.