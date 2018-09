Activités à la Chapelle du quai

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux tiendra trois événements en une fin de semaine à la Chapelle du quai : une exposition et vente de produits par les artisans et les fermières.

Plusieurs artisans de Rivière-Ouelle seront sur place pour exposer et vendre leurs produits à la Chapelle du quai lors de cette fin de semaine Simplement Artisans, samedi 22 et 23 septembre de 10 h à 16 h, ensuite projection du film documentaire « Fermières », samedi 22 septembre à 19 h30 et atelier d’initiation au tricot avec le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle, 23 septembre, 13 h.