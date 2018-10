Achat de la Chapelle du quai

Crédit photo : Courtoisie

Le 12 octobre dernier, le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux est devenu propriétaire de la Chapelle du quai à Rivière-Ouelle. Presque un an jour pour jour après la fondation de l’organisme à but non lucratif, la signature d’un acte notarié avec le Diocèse de Sainte-Anne a officialisé la transaction.

Ce bâtiment, situé au cœur de l’aire patrimoniale de la Pointe-aux-Orignaux et exempt de cérémonies religieuses depuis plusieurs années, a trouvé une nouvelle vocation grâce à la communauté locale qui a pris en charge bénévolement la gestion et l’animation du lieu.

Les derniers mois ont permis aux administrateurs de tester le concept en offrant aux visiteurs une programmation d’activités variées, un café, une salle multifonctionnelle ainsi qu’un chalet locatif pour les vacanciers. Le bilan de cette expérience est globalement positif, bien qu’il faille s’attendre à des ajustements pour l’an prochain.

Le chalet, soit l’ancien presbytère adjacent à la chapelle, a été revampé et loué tout l’été, assurant ainsi une source de financement pour les opérations. L’achalandage au Café de la chapelle est très satisfaisant et a permis la création de deux emplois cet été. De plus, nos précieux bénévoles ont été présents tout au long de la saison pour accueillir et pour servir les visiteurs.

« J’aimerais remercier tous nos partenaires, et plus particulièrement le traiteur La Fine Bouche, qui a su s’adapter et se réinventer tout au long de la saison pour bien répondre aux besoins de la clientèle en offrant des repas santé et variés tous les midis », indique Jean Vézina, président du conseil d’administration.

Les artisans de la région ont aussi profité de l’espace pour exposer leur talent et vendre leurs créations aux visiteurs. Plusieurs projections, conférences, ateliers et expositions ont été présentés tout au long de la saison, toujours en partenariat avec des acteurs régionaux.