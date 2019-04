Achalandage record pour le Salon de l’emploi

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet (C.A.R.E.) tenait la cinquième édition du Salon de l’emploi Montmagny–L’Islet le 23 mars dernier à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny.

Sur place, 57 entreprises et organismes de la région déployaient leurs couleurs pour présenter plus de 300 postes issus de tous les secteurs d’emploi.

Entre 10 heures et 15 heures, près de 500 étudiants, retraités et travailleurs actifs, intéressés à prendre connaissance des opportunités dans la région, ont profité de l’occasion pour discuter avec les exposants.

Pour Mme Suzanne Frigon, directrice du C.A.R.E., « le Salon de l’emploi Montmagny-L’Islet met en lumière des centaines d’offres d’emploi, mais également un milieu de vie dynamique, bien représenté par les organismes de la région. Visiteurs et exposants ont grandement apprécié l’événement qui a permis aux entreprises de recueillir des candidatures intéressantes de travailleurs de la région, en plus de groupes totalisant une vingtaine de jeunes de partout au Québec. »

En effet, en collaboration avec les Carrefours jeunesse-emploi de Montmagny et de L’Islet, le CLD de Montmagny et la MRC de L’Islet (dans le cadre de Montmagny-L’Islet embauche!), deux groupes étaient présents pour vivre un séjour exploratoire. Ce séjour, qui se terminait au Salon de l’emploi, leur a donné l’occasion de rencontrer des intervenants du milieu et de visiter des attraits et services du territoire. Plusieurs ont pu établir des contacts et envisagent positivement leur avenir dans la région.