Accueillir les nouveaux ados dans la communauté

Crédit photo : Courtoisie

Plus de 30 personnes étaient réunies le 28 février dernier à Sainte-Hélène-de-Kamouraska pour le café-rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska qui portait sur la place que la communauté souhaite pour ses ados. Les conférenciers ont partagé aux participants leur perception des adolescents d’aujourd’hui, des changements constatés au cours des dernières années et des façons de faire pour rejoindre ces jeunes.

Les conférenciers invités étaient Andrée-Anne Jacob-Tardif, coordonnatrice au Carrefour des jeunes de La Pocatière, ainsi que Serge Binet, coordonnateur du Quartier-Jeunesse de Saint-Pascal et Steve Lévesque, travailleur de rue pour l’Auberge du cœur Tandem-Jeunesse. Ces derniers mentionnent qu’avec la rareté de la main-d’œuvre, les adolescents occupent un emploi étudiant de plus en plus jeune. « Afin de les intégrer davantage dans leur milieu de vie, nous allons à leur rencontre dans les écoles, leur présenter nos services, les intéresser et les inciter à s’impliquer dans leur milieu », de mentionner Serge Binet. Andrée-Anne Jacob-Tardif ajoute qu’il est important de connaître leur avis et de les impliquer dans les décisions et les actions qui s’en suivent.

Il a aussi été question des moyens de communication qui, tant auprès de cette tranche d’âge que de la population en général, ont également beaucoup évolué. Ce sont des facteurs qui influencent le mode de vie des jeunes d’aujourd’hui. Avec ces changements, les conférenciers disent avoir adapté leurs services auprès de leur clientèle.

Outre les maisons de jeunes, les adolescents aiment se retrouver dans des lieux un peu plus informels, tels que les parcs municipaux. M. Steve Lévesque rappelle aux participants l’importance de leur faire confiance, d’être à l’écoute et de les sensibiliser aux gestes qu’ils posent et au respect du mobilier et des infrastructures. L’adaptation aux changements d’une génération à l’autre et la sensibilisation auprès de la population résument les discussions tenues par les participants.