À vos marques, prêts, riez avec ces cinq supplémentaires en humour

Crédit photo : Courtoisie

Marquez votre agenda des supplémentaires en humour de Jean-François Mercier, de Patrick Groulx, de Julien Lacroix, de Philippe Laprise et de François Bellefeuille. Comme les billets pour leur premier passage se sont envolés rapidement, le public magnymontois attendait avec impatience ces supplémentaires.

Jean-François Mercier sera en spectacle non pas un soir, mais bien deux. La supplémentaire aura lieu le vendredi 24 mai 2019 à 20h, soit le lendemain du spectacle du jeudi 23 mai – et pour lequel il ne reste que quelques billets.

Patrick Groulx vient présenter la version définitive de son quatrième one man show intitulé « GROULX ». Un titre qui représente bien la simplicité d’un humoriste mûr et au sommet de son art. Il souhaite conserver la proximité avec le public qu’il a apprécié dans des endroits chaleureux et intimes comme la salle Promutuel Assurance lors de son rodage. À voir le samedi 7 septembre 2019 à 20h.

D’abord connu pour ses capsules web désopilantes, Julien Lacroix est autant attachant et naïf… que grinçant et satirique! Il est rapidement reçu autant la reconnaissance de l’industrie, raflant trois statuettes au gala les Olivier en 2017, que celle du public. Voyez la supplémentaire à Montmagny le vendredi 4 octobre 2019 à 20h à la salle Edwin-Bélanger.

Laissez Philippe Laprise vous raconter comment il s’occupe de sa santé, de son apparence, de sa famille et de plein d’autres petits et gros problèmes de la vie avec des résultats pas toujours réussis dans son troisième spectacle solo! Cet éternel gamin s’occupera assurément de nous faire rire sur la scène de la salle Edwin-Bélanger le vendredi 24 janvier 2020 à 20h.

Avec son deuxième one man show intitulé « Le plus fort au monde », François Bellefeuille a reçu une réelle consécration avec trois statuettes au gala les Olivier 2018, soit pour le spectacle, le metteur en scène et l’humoriste de l’année. Cet attachant colérique offrira un spectacle plus personnel, plus assumé et mature, mais avec la même folie sur scène le samedi 8 février 2020 à 20h à la salle Edwin-Bélanger.