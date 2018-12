À l’aube de Noël, la St-Valentin se prépare déjà dans le Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Dans l’esprit de la fête de l’Amour en février, Cent Mille Lieux collaborera pour une seconde fois avec l’équipe du Manoir de St-André-de-Kamouraska pour offrir une expérience théâtrale originale, excentrique et sensuelle sur la thématique des cinq sens.

L’année dernière, l’événement artistique avait attiré plus d’une soixantaine de personnes et avait suscité un grand enthousiasme chez le public. Les spectateurs ont pu déambuler dans ce grand domaine et rencontrer divers personnages leur racontant des secrets intimes à l’oreille, leur récitant de la poésie, ou encore en les invitant à vivre un laboratoire sur l’ocytocine, l’hormone du plaisir.

Ce succès a incité l’équipe à, non seulement répéter l’expérience, mais aussi à ajouter une deuxième soirée de représentation. Les cinq sens serviront de fil conducteur aux performances de cette seconde édition qui laissera vivre aux spectateurs une toute nouvelle expérience.

Pour plus de détails, surveillez la page Facebook de Cent Mille Lieux.

La billetterie en ligne ouvrira dès le début janvier.