À 24 mois de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

Crédit photo : Courtoisie

Le Comité organisateur de la 56eFinale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 (COFJQ-2021) accompagné par la Ville de Rivière-du-Loup, SPORTSQUÉBEC et par ses partenaires majeurs, Desjardins et Premier Tech ont procédé à une levée symbolique du drapeau du Programme des Jeux du Québec pour signifier que le décompte avant le début de la Finale louperivoise est amorcé.

En effet, le 26 février 2021, le milieu accueillera plus de 3 000 athlètes et accompagnateurs pour dix jours de compétitions sportives tout en soulignant le 50eanniversaire du Programme qui déployait cet événement sportif multisport pour une première fois à Rivière-du-Loup en 1971.

Pour les coprésidents du COFJQ-2021, Marie-Pier Boudreau-Gagnon et Christian Pelletier, cette date est un moment charnière dans la préparation de la Finale des Jeux du Québec. « À partir de maintenant, les choses vont s’accélérer. Nous serons de plus en plus présents sur le terrain, avec notre équipe, afin de mobiliser le milieu et d’organiser une Finale exceptionnelle à l’aide de nos précieux collaborateurs » de dire Marie-Pier Boudreau-Gagnon.

Au cours de la prochaine semaine, une délégation de Rivière-du-Loup se rendra en mission d’observation à la 54e Finale des Jeux du Québec – Québec 2019. Il s’agira de la dernière occasion pour le COFJQ-2021 de voir les installations sportives pour une Finale hivernale. Elle en profitera également pour créer des liens avec le Comité organisateur de Laval 2020 qui accueillera la prochaine Finale d’été.

Dans les prochaines semaines, l’équipe de direction du COFJQ-2021 se mettra en place et emménagera dans la Maison des Jeux. Les démarches se poursuivront pour assurer le financement de la Finale. À ce jour, plus du trois quarts du budget est attaché.