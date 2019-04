97 équipes à la 24e Classique agricole

Crédit photo : Courtoisie

La 24e édition de la Classique agricole, tenue annuellement au Salon de quilles de Saint-Pascal, a permis d’amasser 5250 $ grâce à la participation de 97 équipes.

Ce nombre impressionnant d’inscriptions est dû principalement à l’implication de M. Claude Caron qui a recruté 34 équipes de plus que l’an dernier, en plus de rassembler de nombreux donateurs qui ont contribué aux prix de participation offerts aux joueurs. Mentionnons qu’à cela s’ajoutaient 440 $ en bourse qui ont été remis à l’occasion du tournoi. Sur les 97 équipes participantes, un total de 24 s’est affronté en finale. L’équipe gagnante, Équipement JPL de Saint-Pascal, est repartie avec la coupe Dynaco. Ce tournoi amical était réalisé au profit de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska et des Jeunes ruraux.

Depuis la 1reédition, c’est 80 300 $ qui ont été remis à ces deux organisations.