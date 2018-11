Crédit photo : Courtoisie

Le Cercle de fermière de La Pocatière a fêté son 90e anniversaire de fondation le 28 octobre dernier.

Parmi les invités d’honneur, on retrouve Mme Gabrielle Pelletier, présidente de la fédération 05, Mme Marie Parent, responsable du secteur, M. Simon Pierre Pelletier, vicaire général du diocèse, M. Bernard Généreux, député fédéral, M. Sylvain Hudon, maire de Ville de La Pocatière, Mme Martine Hudon, pro-maire de la municipalité de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, M. Claude Gaudette de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, Mme Michelle Naud, auteur de plusieurs ouvrages concernant les arts textiles, Mme Marie-Paul Thériault Hudon qui compte 74 ans d’appartenance au cercle et Mme Candide Beaulieu et Carmen Gagnon avec 51 ans.