900 000 $ pour soutenir les entrepreneurs du Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

Les entrepreneurs du Kamouraska disposeront d’un levier financier supplémentaire pour le lancement, l’expansion ou la relève d’entreprises. 900 000 $ sont désormais disponibles à ces fins via un tout nouveau fonds local de solidarité (FLS).

Ce nouveau fonds, le quatrième du genre à être annoncé à l’échelle d’une MRC, au Québec, est le fruit d’un partenariat entre les Fonds locaux de solidarité FTQ, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et la MRC de Kamoruaska. Tous les trois investissent respectivement 750 000 $ (Fonds locaux de solidarité FTQ), 100 000 $ (FQM) et 50 000 $ (MRC de Kamouraska).

La création de ce Fonds fait suite, notamment, à un engagement financier de 3,5 M$ du gouvernement du Québec auprès de la FQM afin de faciliter la création de nouveaux FLS sur les territoires qui n’en possédaient pas. « C’est un levier économique supplémentaire qui s’ajoute aux MRC pour qu’elles puissent appuyer encore plus d’entreprises sur leur territoire et contribuer au maintien et à la création d’emplois », de déclarer le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin.

Fonctionnement

À la MRC de Kamouraska, le Fonds sera géré par un comité d’investissement présidé par M. Gervais Darisse, maire de la Municipalité de Saint-André. Les dossiers répondant aux critères et susceptibles de recevoir un investissement leur seront soumis par les conseillers du Service de développement économique de la MRC de Kamouraska. Le comité aura le dernier mot sur les sommes qui seront attribuées à l’entrepreneur. « Comme il s’agit d’emprunts, le Fonds doit s’auto-capitaliser. Au besoin, on vient de se faire confirmer que d’autres sommes pourraient être disponibles pour les MRC via les Fonds locaux de solidarité FTQ », d’expliquer Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska et 1er vice-président de la FQM.

De son côté, le Service de développement économique de la MRC de Kamouraska estime que les appuis financiers provenant du FLS pourront assurément avoir une incidence positive sur certains projets en attente de financement auprès des institutions financières. Les entrepreneurs désireux de recevoir du financement en provenance du FLS peuvent désormais transmettre leurs demandes auprès du Service de développement économique de la MRC de Kamouraska.