90 participants attendus aux auditions de Propulse ta voix

Le directeur et producteur de Propulse ta voix, Éric Côté, espère rien de moins qu’attirer 90 participants pour les auditions de la sixième édition de ce concours de chant. Celles-ci doivent se dérouler à nouveau au Camp musical de Saint-Alexandre, les 27 et 28 octobre prochains.

Bon an mal an, environ 80 personnes participent aux auditions de Propulse ta voix. « Aucun démo n’est requis. Dès que l’inscription est reçue et validée, la personne peut auditionner », d’indiquer Éric Côté.

Cette année, le directeur et producteur de l’événement espère atteindre le chiffre de 90 participants aux auditions et peut-être même le dépasser. « Si on en a de plus, les gens seront placés sur une liste d’attente et ils seront convoqués si certains annulent leur participation. Le concours s’adresse aux chanteurs âgés entre 10 et 77 ans », ajoutait-il.

Plus il y aura de participants aux auditions, plus la course sera serrée pour faire partie de la dizaine de finalistes qui pourront passer à la deuxième étape du concours, de reconnaître Éric Côté. Le concours fonctionnant selon le même principe que la populaire émission La Voix de TVA, seulement 40 d’entre eux pourront prendre part au quart de finale prévu le 10 novembre. La demi-finale et la finale, quant à elles, seront disputées le 11 novembre. Le grand gagnant repartira avec une bourse de 1000 $ remise par la Caisse Desjardins des Champs et des Bois, tandis que la deuxième et la troisième position recevront respectivement 300 $ et 200 $ d’Olivier Kamouraska Chrysler.

Coachs

Cette année, les quatre coachs qui composeront chacun une équipe de 10 finalistes sont Audrey Gagnon, William Deslauriers, Francis Gallant et Nancy Dumais. Dans le cas des deux premiers, ils ont respectivement participé aux éditions 2005 et 2009 de Star Académie, tandis que Francis Gallant sera le premier coach à assumer cette fonction deux années d’affilée au sein du concours Propulse ta voix. Nancy Dumais, de son côté, est davantage connue pour ses succès radiophoniques lancés à la fin des années 90, dont la populaire Soudés à jamais.

Tous les spectacles seront présentés au Camp musical de Saint-Alexandre. Il sera possible de vous procurer vos billets pour chacun d’entre eux, le jour même à la porte. Pour plus d’informations, rendez-vous au www.canalartistes.com.