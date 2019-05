Crédit photo : Archives Le Placoteux

La 8e édition du Festival de danses country aura lieu du 17 au 19 mai prochains au Centre Bombardier de La Pocatière.

À l’horaire le vendredi, cours et animation de danse avec The Funny Fancers dès 19 h, suivi de la musique de Yan Tremblay à 21 h.

Samedi, cours et animation de danse de 13 h à 21 h avec l’École de danse Lynda Sansoucy. À 21 h, hommage à Shania Twain avec Véronique Labbé. Un souper spaghetti/césar est aussi prévu à 17 h.

Le dimanche, retour des Funny Dancers pour cours et animation de danse de 13 h à 17 h. Également à 13 h, début des inscriptions pour le tournoi de 500. À 17 h, souper poulet BBQ cuisiné par Steeve Dubé, suivi de cours et animation de danse à nouveau avec The Funny Dancers de 18 h à 20 h. La soirée se conclura dès 20 h avec la musique de Yanick Lavoie.

Pour plus d’information, visitez la page Facebook de l’événement ou rendez-vous au www.festivallapocatiere.ca.