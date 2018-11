80 ans de la radio à La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Un hommage a été rendu à M. Gilles Gosselin, ancien directeur général de CHOX-FM, lors de la conférence soulignant le 80e anniversaire d’existence de la radio à La Pocatière.

De 1977 à 2015, M. Gosselin a été à la tête de CHGB 1310 puis CHOX 97,5, étant aux premières loges de plusieurs événements marquants de l’histoire de cette radio qui figure encore aujourd’hui parmi les plus vieilles antennes toujours en opération au Québec. Sous son règne, la station CHGB s’est remise, notamment, d’un terrible incendie survenu le 17 mars 1989, laissant craindre sa fermeture. Par la volonté de M. Gosselin, mais également celle du propriétaire Guy Simard, de plusieurs entrepreneurs de la région et de l’évêché de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la radio a pu poursuivre ses opérations et devenir la première station de bande AM à passer à la bande FM au Canada, le 23 avril 1992.

Afin de souligner son travail et son dévouement envers la radio de La Pocatière, une plaque reconnaissance a été remise à M. Gosselin par l’actuel directeur général de la station CHOX-FM, M. Ghislain Simard.

La soirée s’est conclue par une conférence sur l’histoire de la radio offerte par l’animateur et journaliste Gilles Proulx.