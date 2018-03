De faux billets de 100 $ en circulation

Les policiers du poste de la MRC Des Basques à Trois-Pistoles ont arrêté jeudi dernier deux individus de Trois-Pistoles âgés respectivement de 17 et de 27 ans, relativement à de la fausse monnaie. C’est suite à une plainte d’un commerçant que les policiers ont pu intercepter les deux individus au moment où ils se déplaçaient à bord d’un véhicule sur la route 132 dans la municipalité de Trois-Pistoles vers 20h30 environ. Suivant leur interrogatoire, ils ont été remis en liberté par voie de sommation à comparaître devant le tribunal à une date qui n’est pas connue pour le moment.

L’enquête de la Sûreté du Québec tant à démontrer que ceux-ci auraient réussi à écouler environ une vingtaine de faux billets de 100$ canadien dans plusieurs municipalités du KRTB au cours des derniers jours en plus de plusieurs autres dossiers où il y a eu tentative seulement. Ces faux billets sont de piètre qualité et auraient comme caractéristique d’avoir tous le même numéro de série, soit EKV5678514, imprimé sur un papier plastique qui laisserait croire à du polymère des vrais billets de banque canadien. En examinant d’un peu plus près ces faux billets, ont peux se rendre compte assez facilement qu’il s’agit de faux en le comparaissant par exemple avec un billet que l’on sait authentique.

Les gens peuvent par ailleurs prendre connaissance des différentes caractéristiques que comportent les billets de banque Canadien en consultant le site web de la banque du Canada au www.banqueducanada.ca/billets La Sûreté du Québec rappel qu’il est interdit de remettre un billet de banque que l’on sait être faux en circulation, des accusations en vertu du Code criminel sont possible dans ce cas, cependant nous invitons les citoyens qui pourraient avoir un de ces billets en sa possession de nous contacter afin que l’on puisse poursuivre notre enquête.