7 heures, 7 photos, 7 souvenirs

Crédit photo : JSV photographe

Le 28 avril dernier, une jeune citoyenne de Saint-Aubert, Julianne Gagné, a voulu conjuguer l’apprentissage de la photographie et le don de soi à travers une séance de photos hors du commun.

Julianne Gagné, étudiante en 5e secondaire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, est intéressée par une carrière en photographie. Dans le cadre de son cours de méthodologie, elle a eu l’idée d’expérimenter la profession de photographe avec des hommes, des femmes et des enfants qui ont rarement l’opportunité de se procurer des photos de qualité professionnelle. Afin de réaliser ses plans, la jeune femme s’est adressée à la CDC ICI Montmagny-L’Islet pour réaliser son initiative citoyenne.

L’intérêt porté à son projet par l’équipe de la CDC a rapidement évolué vers un encadrement à la fois généreux et discret. C’est ainsi que l’implication de Mme Ginette Desbiens, présidente de l’organisme « Soupe au bouton », et le photographe professionnel Jean-Sébastien Veilleux, s’est avéré salutaire pour les nobles fins de Julianne.

Ces acteurs bénévoles ont parcouru ensemble les détails de l’activité qui se voulait gratuite et bienveillante. La séance qui s’est déroulée au Studio de photographie JSV a duré toute la journée pour sept groupes de personnes, seules ou en famille. L’apprentie et le maître ont pu réaliser des images captant à la fois des expressions et des yeux pétillants de bonheur. « Un aura de sérénité et de générosité contagieuse entre les participants et les organisateurs planait sur cette journée », de souligner le directeur de la CDC, M. Guy Drouin.

La bonne nouvelle est que ce projet citoyen pourrait revoir le jour un peu partout dans les MRC de Montmagny et L’Islet puisque d’autres groupes qui ont eu vent de l’événement manifestent déjà leur intérêt pour cette expérience unique.