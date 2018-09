6e position en gymkhana au Championnat d’équitation western

Crédit photo : Marie-Claude Bérard, equineartphoto

La 43e édition du Championnat d’équitation western du Québec organisée par Cheval Québec, dans le cadre de West Feria, a pris fin avec le volet Gymkhana.

Après deux jours de compétitions au Centre multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy, l’équipe de l’Est-du-Québec, composée de 21 cavaliers dirigés Sandra Soucy, a terminé en 6e position avec un total de 97 points.

Dès la première journée de compétition et tout au long de la fin de semaine, plusieurs cavaliers se sont démarqués, dont Taly Picard, Bastien Landry, Tony Landry et Léonie Dumont de Sainte-Hélène, Laura Noël et Jessie Malenfant de Saint-Alexandre et Ann Sophy Lessard de La Pocatière.

West Feria et le Championnat d’équitation western du Québec regroupaient 15 épreuves et plus de 250 cavaliers et chevaux.