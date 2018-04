5e édition de la Course de l’Anse : Quand courir fait la différence

Crédit photo : Maxime Paradis

Cinq ans, ça peut paraître long pour certains. Pour d’autres, comme Nancy Milliard, qui a eu l’idée de la Course de l’Anse, c’est comme si c’était hier. Cinq ans plus tard, l’enseignante en éducation physique à l’École polyvalente de La Pocatière est toujours aussi emballée par son « bébé. » Et si elle n’oublie pas les raisons qui l’ont poussée à démarrer cet événement, elle est heureuse de voir que d’autres, toutes aussi bonnes, se sont ajoutées au fil du temps.

Nancy Milliard a déjà raconté à quelques reprises que c’est un élève qui lui a inspiré la création de la Course de l’Anse. Cette année, cet élève termine son secondaire à l’École polyvalente de La Pocatière et Nancy termine ce mandat de cinq ans qu’elle s’était donné à titre d’organisatrice de l’événement. « Je compte continuer à m’impliquer, mais je suis prête à passer le flambeau », raconte-t-elle. La 5e édition de la Course de l’Anse prend donc une signification différente.

Néanmoins, l’événement conserve sa mission première, celle d’offrir une chance égale aux élèves de l’École polyvalente de La Pocatière qui pratiquent des sports dans le cadre de leur parcours scolaire. Une mission qui rejoint le président d’honneur de cette année et président de la Fondation de la Polyvalente, M. Jean Martin. « S’inscrire à des activités sportives, quand tu viens d’une famille de plusieurs enfants, c’est parfois un rêve inaccessible. Grâce aux revenus de la Course de l’Anse, la Fondation est aujourd’hui en mesure de pouvoir aider ces jeunes », mentionnait-il.

« S’inscrire à des activités sportives, quand tu viens d’une famille de plusieurs enfants, c’est parfois un rêve inaccessible. Grâce aux revenus de la Course de l’Anse, la Fondation est aujourd’hui en mesure de pouvoir aider ces jeunes. » – Jean Martin

En effet, depuis sa création en 2014, la Course de l’Anse a permis de remettre entre 10 000 et 15 000 $ à la Fondation de la Polyvalente afin de diminuer les frais des jeunes qui participent à des activités sportives, ou tout simplement pour les aider dans l’achat de matériel sportif.

Saines habitudes de vie

Au-delà de sa mission première, la Course de l’Anse est aussi l’ambassadrice des saines habitudes de vie auprès des élèves, du personnel de l’école et de la communauté. Toujours de plus en plus nombreux à y participer, ils étaient 505 coureurs à être inscrits l’an dernier. Les organisateurs espèrent autant d’inscriptions cette année. Interpellé par cette promotion des saines habitudes de vie, M. François Dussault Thériault, directeur général de Bombardier Transport La Pocatière a accepté de s’impliquer cette année à titre de porte-parole de la 5e édition.

L’événement, réputé pour être de plus en plus familial, proposera également quatre départs cette année : 1 km familial, 3 km marche ou course, 5 km marche ou course et 10 km course. Des médailles et des prix de présence seront remis aux participants lors d’une activité pique-nique familiale qui doit être animée par Les incroyables comestibles de La Pocatière.

Les personnes intéressées à s’inscrire à la Course de l’Anse peuvent le faire en ligne à www.inscriptionenligne.ca/coursedelanse ou auprès de Nadine St-Onge à l’École polyvalente de La Pocatière.