55e saison de la Roche à Veillon resto-théâtre

Crédit photo : Courtoisie

La saison 2019 de la Roche à Veillon à Saint-Jean-Port-Joli a pris son envol le 11 mai dernier avec l’ouverture de son restaurant. Le mardi 25 juin, le théâtre débutera sa saison avec la première de la comédie « Les Inséparables », de Claude Montminy.

Les interprètes offriront musique et chant « live » durant cette nouvelle saison. Le public plongera dans l’univers de deux vedettes pop déchues des années 90 qui tentent un retour sur scène. L’équipe du resto-théâtre désire surprendre et ravir les visiteurs grâce à du théâtre musical de qualité et une expérience gourmande où les mets traditionnels n’ont d’égal que la renommée de cette institution de la région qui célèbre sa 55e saison.

La productrice et directrice artistique du théâtre, Nancy Bernier, s’offre cette année la mise en scène de cette touchante comédie. L’auteur, Claude Montminy, et le compositeur membre de Beau Dommage, Robert Léger, signent respectivement les textes et la musique. En travaillant ensemble, ils ont su créer une histoire drôle, intelligente et rythmée où la famille, l’amitié et la vieillesse sont habilement abordées. La finesse de leur travail met en relief le talent de la distribution composée de Bertrand Alain, Christian Michaud, Sarah Villeneuve-Desjardins et Nicolas Drolet. La musique occupe un rôle principal, s’intégrant au jeu des comédiens qui sont appelés à être également chanteurs, musiciens et… un peu danseurs.

La pièce « Les Inséparables » sera présentée du 25 juin au 30 août 2019, du mardi au samedi dès 20 h. La Roche à Veillon se démarque en étant le seul théâtre qui offre l’accès gratuit aux jeunes de 14 ans et moins, et ce, du mardi au vendredi.