Une 52e revue annuelle Réussit pour les cadets de l’air

C’est sous la présidence d’honneur de M. Yannick Beauvais, directeur de l’École Polyvalente La Pocatière, que s’est déroulé le 25 mai 2018, la 52e Revue annuelle de l’Escadron 761 Région du Kamouraska commandé, depuis septembre dernier, par la lieutenant de vaisseau Roxane Martine Coutu. Près d’une trentaine de personnes, M. Sylvain Hudon, maire de La Pocatière, le capitaine Robert Brian de l’escadron de Montmagny, le capitaine Julie Béland du corps de cadets de Montmagny, le capitaine Claude Lauzier, ancien commandant de l’Escadron, se sont rassemblés au gymnase de la Polyvalente de La Pocatière pour assister à cette parade rétrospective récompensant les cadets les plus méritants. Lors de cette soirée, le cadet de 1re classe Raphaël Thériault de St-Philippe-de-Néri a reçu le trophée de participation. Le cadet sergent de section Thibaud Schaefler de St-Pascal a obtenu le trophée pour sa discipline ainsi qu’une médaille pour ses quatre années au sein de l’escadron. Le sergent de section Nicko Huard de La Pocatière a également reçu cette médaille ainsi que le trophée pour amélioration en leadership. Le cadet-commandant, l’adjudant de 1re classe William Dubé de St-Pascal s’est mérité, en plus de sa médaille pour ses 6 années d’ancienneté, la plus haute récompense pouvant être décernée à un cadet, soit la médaille Lord Strathcona pour sa performance exceptionnelle tant sur le plan de sa forme physique, son leadership et son sens des responsabilités. De plus, les cadettes Elyse Chamberland et Pénélope Pelletier, toutes deux de St-Gabriel-Lalemant et le cadet Raphaël Thériault ont été sélectionnés pour participer à un camp d’été de deux semaines à Bagotville. Pour sa part, le Sergent Thibaud Shaefler, s’envolera vers le Royaume-Uni pour un échange international.